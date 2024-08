Biden | Se Trump dovesse perdere temo che il passaggio di poteri non sarà pacifico

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il presidente degli Stati Uniti Joeha dichiarato in un’intervista alla CBS di “non essere affatto sicuro” che ciun trasferimentodi potere a Kamala Harris se Donaldle elezioni di novembre. “Seperde, non sono affatto sicuro”, ha affermato. “Lui dice sul serio quello che dice. Non lo prendiamo sul serio. Invece, lui dice tutto seriamente”. Nella sua prima intervista dall’annuncio del ritiro della candidatura,ha quindi espresso dubbi sul fatto che ciundiseperderà di nuovo le elezioni a novembre. L’intervista integrale rilasciata alla CBS andrà in onda domenica. “Lui dice sul serio quando parla di bagno di sangue” ha rimarcato, “tu non puoi amare il tuo Paese solo quando vinci”, ha aggiunto.