Basksy aggiunge un lupo al suo zoo di stencil in giro per Londra

(Di giovedì 8 agosto 2024) Roma, 8 agosto 2024 – Aè comparsa la quarta opera di Bansky in quattro giorni. Continua la creazione dello zoo didel celebre street artist: dopo la capra, gli elefanti e gli scimpanzè, è apparso unululante. Così come gli altri animali della serie, la nuova sagoma dialoga con ciò che la circonda: ilè infatti comparso su un’antenna parabolica, che alla luce notturna dei lampioni appare come una luna su cui si staglia la figura della belva. Allo stesso modo, la capra – la prima ad apparire – è stata disegnata sulla sporgenza della parete bianca di un edificio, in equilibrio come sulla roccia di una montagna, nell'atto di guardare giù mentre cadono dei ciottoli. I due elefanti sono invece si guardano con le proboscidi che si sfiorano, affacciati alle finte finestre di un edificio.