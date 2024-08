Anche una data pontina per il tour 2024 di Gigi D’Alessio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 8 agosto 2024) Dopo il successo degli otto eventi speciali “– UNO COME TE – L’EMOZIONE CONTINUA” a Napoli, ilestivo dicontinua con una tappa a Gaeta, il 17 agosto alle 21:00 all’Arena Virgilio. Un Concerto Attesosi esibirà con i suoi brani più amati, tra cui “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, e nuovi successi dall’album “Fra”. Sul palco, sarà accompagnato da una band di musicisti esperti. Calendario delIl, che ha già toccato città come Palermo, Asti, Potenza, e Catania, continuerà in autunno con eventi nei palazzetti, culminando con due concerti allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli nel 2025. Biglietti e Informazioni I biglietti sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Friends & Partners.