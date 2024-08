Stienta sorpreso dai carabinieri vicino alla casa della compagna nonostante l’ordine restrittivo | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto 2024 – Un intervento tempestivo dei militari che ha permesso di fermare l’ennesima molestia nei confronti. Nella mattinata di martedì 6 agosto, istazione dihanno, in flagranza di reato, un 26enne italiano residente in loco ma domiciliato a Occhiobello (Rovigo). Il giovane è ritenuto responsabile“violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dpersona offesa”. Si tratta di una misura cautelare precedente, impostagli in quanto indagato del delitto di maltrattamenti nei confronti36enne. Inoltre, era gravato di un ‘divieto di dimora’ nel Comune di. Questo reso necessario, in quanto il 26enne si era opposto dall’utilizzo del braccialetto elettronico.