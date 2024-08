Scuola Primaria di Soci partiranno a breve i lavori di efficientamento energetico e di messa in sicurezza sismica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Arezzo, 7 agosto 2024 –die diinallache si trova all’interno della Cittadella Scolastica “Franco Niccolini” di. A darne notizia sono il Sindaco Filippo Vagnoli e il Vice Sindaco e Assessore aipubblici Matteo Caporali che, prima della pausa estiva, sono stati a controllare tutti iattivi o in partenza sul territorio. Il Sindaco Vagnoli commenta: “Anche per questiabbiamo potuto intercettare fondi da bandi pubblici per oltre 3 milioni di euro grazie al nostro modo di fare ascolto e progettazione, per la quale ringrazio i nostri uffici ormai forti nel lavorare in maniera pro attiva e organizzata nei modi e nei tempi giusti per poter partecipare ai bandi emessi a livello regionale, nazionale e europeo.