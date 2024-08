Scrubs il creatore | Realizzeremo sicuramente un reboot della serie

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ildi, Bill Lawrence, è pronto a scendere di nuovo in campo per undi successo. Ildi, Bill Lawrence, ha espresso la sua opinione su un potenziale- e sembra che le cose potrebbero muoversi al più presto. "Sono davvero sincero al riguardo. Lo faremo, solo perché ci siamo divertiti tutti insieme", ha detto Lawrence quando LADBible gli ha chiesto se undipotrebbe essere realizzato. Pur rimanendo cauto - indicando che "non c'è ancora una grande spinta" - Lawrence rimane aperto alla possibilità di un ritorno a quel mondo e ha persino delle idee su cosa potrebbe accadere in seguito.: la fotoreunion delle star condivisa