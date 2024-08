Scacchi pericolosi prova ad avvelenare l’avversaria con mercurio – Video

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) (Adnkronos) – Tentativo di avvelenamento in un match di. In Daghestan, nei campionati nazionali, una concorrente è stata arrestata dopo il tentativo dil'avversaria. La giocatrice, come hanno permesso di appurare iregistrati dalle telecamere a circuito chiuso, ha versatosui pezzi che l'avversaria avrebbe dovuto utilizzare. La donna è stata bloccata. L'articoloadconproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.