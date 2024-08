Olimpiadi furia Settebello | la decisione incredibile del direttore di gara | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ilè fuori dalledi Parigi 2024. Gli azzurri sono stati sconfitti nella sfida dei quarti di finale contro l’Ungheria: lasi è decisa ai calci di rigore. L’Italia non è stata in grado di gestire il vantaggio ma la partita è salita alla ribalta per un altro motivo. Sul finire del secondo quarto la partita potrebbe svoltare: gol del 3-3 di Condemi ma l’arbitro clamorosamente annulla. Il motivo della scelta All’azzurro è stato fischiato un fallo violento per aver colpito al volto il suo avversario. Ildinon solo non convalida la rete, ma concede un rigore all’Ungheria per il 4-2 e una superiorità numerica di 4 minuti. L’episodio è stato decisivo per il risultato finale.