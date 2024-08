Napoli evita rottura con Conte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 7 agosto 2024)conDopo una prima fase sorprendente con l’arrivo di Buongiorno, Spinazzola e Rafa Marin, ildi Antonioprosegue il lavoro a Castel di Sangro senza nuovi volti. Il ds Manna continua a lavorare incessantemente alle cessioni per avere maggiore spazio e definire gli affari Gilmour, Brescianini e Lukaku. Infatti da tempo questi tre calciatori sembrano in procinto di vestire la maglia delma a quattro giorni dal debutto in Coppa Italia gli esperti di mercato non danno per fatte le trattative. La sempre più difficile cessione di Victor Osimhen sembra aver rallentato l’operazione rivoluzione di Manna ee gli ultimi scenari di mercato non sorridono al. Il nigeriano, a meno di clamorosi ribaltamenti, potrebbe andare via ad un prezzo molto più basso della clausola.