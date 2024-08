Milano | riconosciuto lo status di apolide a una donna di etnia Rom nata in Italia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il Tribunale civile dihalodia unadiRom, main. Un caso raro, questo, nel nostro Paese e che consente di ottenere una serie di diritti come il permesso di soggiorno, l’istruzione, l’assistenza sanitaria e la pensione. La vicenda che ha portato il giudice della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale Pietro Caccialanza ad accogliere la richiesta di una 31enne che non ha mai posseduto alcuna cittadinanza, ha sullo sfondo un percorso che uno degli operatori del Comune che si è occupato della, ha definito “premiante”. I suoi genitori nei primi anni ’90 sono scappati da Mostar per via della guerra nella ex Jugoslavia e quando lei è, erano in Toscana.