Lo svizzero fermo ai box Aebischer vorrebbe prolungare l’intesa

(Di mercoledì 7 agosto 2024) E’ai box: ma pure con un contratto in scadenza al 30 giugno 2026, dopo la conquista della Champions: in attesa del rientro, Michelchiede al Bologna il rinnovo. Il centrocampista ha chiesto ai dirigenti di intavolare la trattativa pere adeguare il suo contratto, che attualmente prevede uno stipendio da 500mila euro netti a stagione. E’ stato uno dei titolarissimi del Bologna volato in Champions e il Bologna ha la questione del suo rinnovo tra le priorità con Ravaglia. La dirigenza, però, ha chiesto adi aspettare: le trattative entreranno nel vivo solo una volta chiuso il mercato, perché ora è sulla costruzione della rosa con annesse riflessioni che intendono concentrarsi Sartori e Di Vaio, che hanno manifestato al calciatore l’intenzione die adeguare l’attuale accordo.