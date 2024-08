Liza Minnelli scrive autobiografia | Contro bugie e mezze verità

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2024) (Adnkronos) –racconterà la sua movimentata vita in un’: la leggendaria interprete hollywoodiana di ‘Cabaret’ (1972) di Bob Fosse e ‘New York New York’ (1977) di Martin Scorsese ha deciso di mettere su carta la suaper fare chiarezza sulle “e le” che circolano su di lei. L’editore statunitense Grand Central Publishing ha annunciato che le memorie della cantante e attrice saranno pubblicate nella primavera del 2026.fornirà una visione personale: dalla sua infanzia sotto i riflettori come figlia dell’attrice Judy Garland e del regista Vincente, alla sua carriera piena di successi ma anche con taluni fallimenti ai suoi turbolenti matrimoni e problemi di dipendenza.