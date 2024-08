L’immagine di questo vecchio carro di legno uguale al cybertruck di Tesla non è reale

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il 27 luglio 2024 su Facebook sono state pubblicate due immagini: nella prima si vede un mezzo disu ruote e compare in sovrimpressione la data 1875; la seconda ritrae invece il, pick-up elettrico presentato nel 2020 dalla casa automobilistica, il cui amministratore delegato è Elon Musk. I due mezzi hanno una forma praticamente identica. Le due immagini sono accompagnate dacommento: «Elon Musk nel 2020: “Costruirò unrivoluzionario”. Il Chuckwagon nel 1875». Secondo l’autore del post, quindi, l’azienda guidata da Musk avrebbe copiato il chuckwagon (cioè undida trasporto trainato da cavalli) del 1875 in foto. Si tratta di una notizia falsa. La prima immagine, quella che mostrerebbe un chuckwagon nel 1875, non risulta essere, ma creata tramite programmi di intelligenza artificiale.