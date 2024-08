L’Atalanta si scatena sul mercato | arriva anche Pubill per la fascia destra

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Non soltanto il vice Scamacca, che sarà Mateo Retegui.sulta e dopo aver definito l’affare per l’attaccante che non dovrà far rimpiangere il nuovo numero 9, fermo almeno 6 mesi per la rottura del crociato, si appresta a chiudereper il nuovo esterno destro. Che sarà con ogni probabilità Marc. Il nome potrebbe non essere noto ai più, ma è sui taccuini degli scout di tutta Europa: parliamo di un classe 2003, piede destro, spagnolo, attualmente impegnato con la nazionale Olimpica che si giocherà la finale per l’oro venerdì 9 agosto alle 18. Attualmente il suo cartellino è di proprietà dell’Almeria, che lo ha prelevato un anno fa dal Levante per circa 5 milioni di euro, una cifra piuttosto contenuta se si pensa che adesso il suo cartellino vale più del triplo:lo dovrebbe pagare circa 16-17 milioni più bonus perre a 20.