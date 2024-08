Il borgo dei pescatori dell' isola di Salina nasconde una granita speciale assolutamente da provare

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Unanel nome del padre. Così è nata quella di ricotta, capperi caramellati e polvere di cappero, realizzata dal bar ristorante Pa.Pe.Rò. al Glicine di Rinella, frazione di Leni, uno dei tre comunidi. Difficile dire se sia la prima, tantomeno l’unica – si sa, in Sicilia con la ricotta si fa di tutto – di certo però ha funzionato: perché, da qualche anno, chi viene alle Eolie fa tappa in questo locale a pochi metri dalla spiaggia deldiper ordinarla. A renderlaè la bontà, lo storytelling e lo scenario. Unaal gusto diPartiamo dal gusto: questasa didi, dolce sì ma dalla dolcezza calibrata; la parte lattea si sente ed è una ricotta vaccina che arriva dalla provincia di Ragusa più volte a settimana. Sapida e non salata, perché l’anima del cappero è quella, anche se candito.