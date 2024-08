Governo | Boccia a Meloni ' opposizioni non sono feroci ma salvano Paese da sfascio'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma, 7 ago. (Adnkronos) - “ha una maggioranza che si fa una guerra quotidiana strisciante ma per tentare di compattarla attacca l'opposizione e forza la mano su tutto. Lo sfascia carceri che oggi diventa legge con l'ennesimo voto di fiducia. La brutta pagina scritta oggi sulla Rgs che, con le parole di Giorgetti, diventa un ufficio di staff deldi destra. L'occupazione delle istituzioni da parte della destra ad ogni livello, i presidenti dei due rami del Parlamento che indicano i capigruppo dei gruppi dellecome componenti di una Bicamerale vergognosa sul Covid (pur di assecondare la foga no vax del), i condoni per i furbi che aumentano di mese in mese, la certificazione avvenuta ieri in aula dell'aumento delle tasse per tutti, in particolare per lavoratori dipendenti e pensionati".