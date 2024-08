Giorgia Meloni e l' incredibile trasformazione | le parole che nessuno si aspettava

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 7 agosto 2024)e l': lechesiLa vita dei politici è spesso un vortice di impegni e stress, ma cosa succede quando la routine sportiva di uno di loro subisce un'interruzione? Curiosi di sapere come la premier italiana gestisce questo aspetto della sua vita quotidiana? Il benessere fisico e mentale è fondamentale non solo per ognuno di noi, ma anche per chi ricopre incarichi importanti come quello di premier del nostro Paese. Recentemente, lei stessa ha parlato di come le responsabilità lavorative siano diventate un ostacolo per il mantenimento di una costante attività fisica. Con un pizzico di umanità e sincerità, durante un'intervista a "Chi", ha lasciato intendere che ultimamente ha dovuto mettere in stand-by le sue sessioni di allenamento, una pausa che ha avuto delle ripercussioni evidenti anche sulla sua forma fisica.