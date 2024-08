Gallarate gli ambientalisti salgono sugli alberi per difendere il bosco di via Curtatone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024)(Varese), 7 agosto 2024 – La protesta per il taglio degliavviato lunedì nel boschetto di via, per fare spazio al nuovo polo scolastico di Cajello e Cascinetta, e che sta da giorni accendendo (e dividendo) gli animi deisi, finisce sul tavolo del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. Il tema – ormai diviso a metà fra difesa dell'ambiente e una questione di ordine pubblico – sarà infatti affrontato domani, 8 agosto, nel corso di una riunione col prefetto di Varese Salvatore Pasquariello. Questo dopo che, ancora oggi, ci sono state proteste, mobilitazioni – con addirittura due esponenti del comitato per la difesa del parco che si sono arrampicati– e la presentazione di una nuova diffida in Procura a Busto Arsizio, che va a integrare l’esposto già presentato a inizio luglio.