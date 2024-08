Estra Pistoia La preparazione al PalaMelo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L’inizierà laaldi Quarrata. Era l’ultimo pezzo del puzzle che mancava per poter dare il via alla stagione. Lo staff tecnico è stato completato da tempo, il roster con l’arrivo di Eric Paschall ha chiuso il cerchio, mancava solo un luogo dove svolgere l’inizio dellain attesa che il PalaCarrara torni di nuovo agibile dopo i lavori di manutenzione del campo di gioco. La società si è mossa subito ed ha trovato la soluzione migliore per consentire alla squadra di allenarsi regolarmente in un ambiente idoneo. I biancorossi svolgeranno i primi giorni dellaaldi Quarrata, analogamente allo scorso anno: questo grazie alla grande disponibilità del presidente del Dany Basket, sempre targata Consorzio Leonardo e Servizi, Gino Giuntini e del direttore sportivo Marco Nannini.