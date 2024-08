E voi di che sesso vi sentite?

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Non è la carta d'identità a decidere le caratteristiche fisiche di qualcuno, ma la natura, e quella non si può modificare né in sala operatoria né all’anagrafe. Ma oggi, chiunque dica questa semplice verità, è retrogrado, omofobo e oscurantista. Tempo fa una lettrice mi segnalò un caso che le stava particolarmente a cuore. A Brescia, la federazione di atletica aveva ammesso un transessuale a una gara femminile, con la motivazione che sulla carta d’identità il concorrente risultava aver cambiato. Già allora la faccenda mi sembrò degna di nota e infatti pubblicai la notizia, non nascondendo le mie perplessità. Anche se una persona si sottopone a un intervento chirurgico per diventare donna, se è nato uomo il suo fisico resta tale e dunque anche la sua forza. La segnalazione, da quel che mi risulta, non ebbe seguiti: nessuno infatti, si preoccupò delle ricadute pratiche.