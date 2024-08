Disney bene botteghino e streaming ma i parchi sono in crisi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Luci e ombre pernell'ultimo trimestre: se ha registrato ricavi migliori del previsto e un primo profitto nel settore, i suoia temasotto pressione. Un quadro contrastante ha fatto crollare le sue azioni del 2,1% nelle contrattazioni mattutine a Wall Street. Il gigante dell'intrattenimento ha registrato ricavi per 23,2 miliardi di dollari, superando le proiezioni di 23,1 miliardi di dollari secondo gli analisti intervistati, mentre i profitti complessivi hanno raggiunto i 2,6 miliardi di dollari. "Questo è stato un trimestre forte per, guidato da ottimi risultati sia nel segmento Entertainment sia al", ha dichiarato l'amministratore delegato, Bob Iger, in una nota. Quanto al settore, che comprende+, Hulu ed ESPN+, la società ha registrato un utile operativo di 47 milioni di dollari.