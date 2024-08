Crollo a Scampia zii di due bimbe ferite | Dimesse ma senza casa Meloni intervenga

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono state appenadal Santobono, dopo essere rimasteneldel ballatoio alla Vela Celeste. Ma due bambine sono, come tutti gli sfollati dell’edificio di. “la” scrivono Giuseppe e Francesco Russo, zii delle piccole, in una lettera al legale Angelo Pisani. Il loro avvocato sta per rivolgere un appello alla premier. “Le chiederò di intervenire come a Caivano – spiega Pisani – e a tutela dei valori ed affetti delle vittime, che è dovere dello Stato difendere”. Le due bambine, al momento, sono adi una zia. Ma i familiari invocano una soluzione meno provvisoria. Giuseppe e Francesco Russo raccontano di vite stravolte, per interi nuclei familiari. Entrambi lavoravano fuori Napoli, uno come cameriere l’altro quale aiuto macellaio. Residenti della Vela Azzurra, si ritengono “vivi per miracolo”.