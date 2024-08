Concerto d’estate torna l’appuntamento in piazza Leopardi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il "" del Corpo Bandistico Alta Valle del Potenza, diretto dal maestro Francesco Zuccatosta, si terrà dopodomani alle 21 ina Fiuminata. In caso di maltempo l’evento verrà spostato alla chiesa di S. Maria Assunta. Il Corpo Bandistico Alta Valle del Potenza è nato nel 1987 dall’unione delle Società Filarmoniche "Emidio Gagliardi" di Pioraco e la "Pietro Barocci" di Fiuminata. Recentemente è stata inaugurata la sua nuova e ampia sede posizionata nel cuore di Pioraco, in via Antonino Pio e messa a disposizione dal comune. "Ci sarà un momento durante il– ha detto il maestro Francesco Zuccatosta – in cui verrà ricordato Girolamo Giuli, presidente onorario della banda scomparso quest’anno. Suoneremo inoltre una marcetta ritrovata nei nostri archivi di Aldino Tamagnini, maestro della banda dal 1969 al 1987, di cui ricorrono i 30 anni dalla sua morte.