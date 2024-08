Colpo di calore | 26enne salva per miracolo grazie a trapianto di fegato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Torino, 7 agosto 2024 – Ha rischiato grosso per undi. Una ragazza di 26 anni è statata con undidopo un malore causato dalla lunga esposizione a temperature roventi. Un “” secondo i medici. La paziente si era sentita male nella sua casa di campagna nella zona di Alba (Cuneo) quattro giorni fa: era stata la mattinata al sole. Quando i familiari l’hanno trovata, era incosciente sotto un albero. E’ stata portata in urgenza all'ospedale di Verduno: aveva una temperatura interna di 41 gradi. I medici hanno stabilizzato le funzioni vitali ma ilera compromesso: serviva subito un. In rianimazione a Verduno i medici provvedono a intubare la giovane e raffreddarla con ghiaccio e liquidi freddi per via endovenosa. Manovre che hanno evitato l’insufficienza multi organo.