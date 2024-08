Calcio Bbc | l’Inghilterra pensa a Lee Carsley come ct ad interim

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Proseguono i casting per la Nazionale inglese dopo le dimissioni di Gareth Southgate in seguito alla sconfitta in finale di Euro 2024. Secondo quanto riportato dalla Bbc, in attesa che la FA prenda una decisione definitiva, sarà Leead essere nominato commissario tecnico ad. Attualmente allenatore delUnder 21, con cui ha vinto gli Europei nel 2023, guiderà la Nazionale maggiore in occasione delle partite di Nations League contro Irlanda e Finlandia in programma nel mese di settembre., Bbc:a Leect adSportFace.