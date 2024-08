Borderlands la recensione | fantascienza fuori tempo massimo

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il film:, 2024. Diretto da: Eli Roth. Genere:, Azione. Cast: Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Kevin Hart, Jack Black, Edgar Ramirez. Durata: 101 minuti. Dove l’abbiamo visto: Al cinema, in anteprima stampa ed in lingua originale con sottotitoli. Trama: Lilith, unalegge senza scrupoli, torna controvoglia sul suo pianeta natale, Pandora, per cercare la figlia scomparsa di Atlas, l’uomo più potente dell’universo. Per la sua missione si allea con Roland, ex mercenario; Tiny Tina, demolitrice adolescente; Krieg, il protettore di Tina, lo scienziato Tannis e il robot Claptrap.