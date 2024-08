Bimbo di 9 anni si tuffa in mare e batte la testa sul fondale | tre vertebre fratturate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Lanusei (Nuoro), 7 agosto 2024 – Si èto indavanti alla spiaggia di Porto Frailis, in Ogliastra, e ha battuto lanel. Un colpo così violento da procurare la frattura di trea un bambino di 9, che ha rischiato la tetraplegia. Le condizioni del piccolo, in vacanza in Sardegna con i genitori tedeschi, sono apparse subito gravissime. A evitare il peggio è stato il tempestivo intervento dei volontari del primo soccorso di Bari Sardo. Il bambino è stato immobilizzato con un collare e con un'asse spinale e trasportato al pronto soccorso del Nostra Signora della Mercede, dov'è stato sottoposto a visita neurologica e ortopedica. A salvare il piccolo dalla paralisi la prontezza del personale del pronto soccorso, che lo ha subito messo in sicurezza ed eseguito tutti i controlli del caso.