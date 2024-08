Atalanta Berat Djimsiti pronto a un’altra stagione in nerazzurro da ‘terzo’ capitano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Bergamo, 7 agosto 2024 – Il Qatar può attendere, almenoo due. L’proseguono insieme il loro cammino per la settimaconsecutiva. Le sirene milionarie dell’Al Rayyan hanno cantato per il 31enne difensore svizzero di passaporto albanese che ha scelto di restare a Bergamo, nell’che a sua volta non aveva nessuna intenzione di cederlo. Nel mercato arrivano le offerte, come quella dei qatarioti, si valutano e si respingono. Come nel caso die della Dea che insieme vogliono continuare a inseguire obiettivi impensabili nel gennaio 2016, quando il difensore di Zurigo era arrivato a Bergamo a parametro zero, con uno dei primi colpacci di un giovanissimo Luca Percassi, nell’allenata allora da Reja e impegolata nella lotta per la salvezza.