A che ora Polonia-USA volley oggi in tv semifinale Olimpiadi 2024 | programma canale in chiaro streaming

(Di mercoledì 7 agosto 2024)mercoledì 7 agosto (ore 16.00) si gioca-USA,del torneo dimaschile alledi Parigi. Sfida di lusso nella capitale francese tra i Campioni d’Europa e la compagine americana, che è solitata trasformarsi quando vede i cinque cerchi. In palio la qualificazione alla finale per l’oro da disputare contro la vincente di Italia-Francia, mentre la perdente dovrà accontentarsi di giocare per il bronzo. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso, vibrante ed equilibrato: i biancorossi hanno avuto la meglio sulla Slovenia nei quarti di finale dopo aver chiuso alle spalle dell’Italia nella fase a gironi, mentre gli statunitensi si sono sbarazzati del Brasile.