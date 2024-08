Volare Olimpiadi o Delitti ai Tropici? La tv del 6 agosto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 6 agosto 2024) Per la prima serata in tv, martedì 6, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “– La grande storia di Domenico Modugno”, con Giuseppe Fiorello e Kasia Smutniak. Domenico Modugno, che tutti al paese chiamano Mimmo, è poco più di un ragazzo quando fugge dalla miseria di un piccolo paesino della Puglia per cercare fortuna a Roma. Ha un sogno: fare l’attore. Arriva nella capitale per sostenere la prova di ammissione al Centro Sperimentale di Cinematografia. Qui, Mimmo conosce alcuni ragazzi, che diventeranno gli amici di tutta la sua vita. Domenico non riesce ad imporsi come attore, mentre la sua carriera di cantante, tra alti e bassi, continua a procedere. RaiDue dalle 21 trasmetterà i ” Giochi Olimpici Parigi 2024?. Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Filorosso Revolution”, condotto da Federico Ruffo.