Visite mediche attese e distanze troppo lunghe

(Di martedì 6 agosto 2024) Bologna, 6 agosto 2024 – Ho fatto richiesta di una risonanza magnetica urgente ma abito a Bentivoglio e il posto per la risonanza è sempre assegnato a Castiglione dei Pepoli, sull'Appennino. Si tratta di circa 100 km di distanza, quindi credo che dovrò rinunciare all'esame per l'impossibilità di recarmi fino là. La ricetta ha validità 7 giorni, 5 dei quali passati a chiamare il Cup e andare in presenza allo sportello. Niente da fare, la sanità pubblica ha ancora tante cose da sistemare. Una considerazione fatta con tristezza. Silvana Mandrioli Risponde Beppe Boni A prima vista viene da pensare che l’Intelligenza artificiale di turno sia alzata una mattina di malumore e senza riflettereabbia spedito la signora che chiede una visita da Bentivoglio, bassa pianura bolognese, a Castiglione dei Pepoli, 700 metri sul livello del mare in Appennino.