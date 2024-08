Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 09 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 6 agosto 2024)DEL 6 AGOSTOORE 09.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE AUTO IN CODA PER TRAFFICO IN INTERNA DALLA DIRAMAZIONESUD ALL’APPIA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA CODE DAL RACCORDO A SPINACETO, VERSO LATINA SEMPRE SULLA PONTINA MA IN DIREZIONECODE AD APRILIA DA VIA GUARDAPASSO A VIA NETTUNENSE INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL1 ORTE-FIUMICINO AEROPORTO LA CIRCONE è RALLENTATA, SONO IN CORSO LE VERIFICHE TECNICHE SULLA LINEA TRAOSTIENSE E PONTE GALERIA POSSIBILI RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI REGIONALI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral