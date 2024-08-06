Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 09:45 (Di martedì 6 agosto 2024) Viabilità DEL 6 AGOSTO 2024 ORE 09.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE AUTO IN CODA PER TRAFFICO IN INTERNA DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’APPIA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA CODE DAL RACCORDO A SPINACETO, VERSO LATINA SEMPRE SULLA PONTINA MA IN DIREZIONE Roma CODE AD APRILIA DA VIA GUARDAPASSO A VIA NETTUNENSE INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL1 ORTE-Roma FIUMICINO AEROPORTO LA CIRCOLazioNE è RALLENTATA, SONO IN CORSO LE VERIFICHE TECNICHE SULLA LINEA TRA Roma OSTIENSE E PONTE GALERIA POSSIBILI RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI REGIONALI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 09:15 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE RESIDUE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI APRILIA E Più AVANTI, SEMPRE SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA DA VIA APRILIANA A VIA PIAN DI FRASSO LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE NEI DUE CASI IN DIREZIONE ROMA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 08:45 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE RESIDUE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI APRILIA E Più AVANTI, SEMPRE SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA DA VIA APRILIANA A VIA PIAN DI FRASSO LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE NEI DUE CASI IN DIREZIONE ROMA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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