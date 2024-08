Tutto quello che sappiamo finora sul nuovissimo stadio del Manchester United progettato da INEOS

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 6 agosto 2024) Sito inglese: Ilsta valutando possibili strade per costruire un nuovoda 100.000 posti. I proprietari di minoranzahanno già nominato una task force specializzata per aiutarli a pianificare ed eseguire i loro piani futuri, con il titolo di “Wembley del Nord” già menzionato. Si vocifera che costerà circa 6 miliardi di sterline, ma i resoconti suggeriscono che un annuncio potrebbe essere fatto entro la fine di quest’anno. L’Old Trafford è stato a lungo criticato per la sua natura datata, in mezzo a più di 20 anni di piccoli aggiustamenti, con la famiglia Glazer che ha quasi fallito nel tenere il passo con gli stadi moderni in Inghilterra. Tottenham Hotspur, Arsenal e Liverpool hanno tutti adattato o costruito nuovi campi di casa e ora si pensa che i Red Devils potrebbero seguire l’esempio.