Rimandati a settembre Slittano le nomine Rai E l’ingorgo decreti blocca alcune riforme

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) La maggioranza ripara ain almeno qauttro matterie: Rai, disegno di legge sulla sicurezza, nuovo codice sulla strada e legge sulla maternità surrogata reato universale. Se sicurezza e maternità surrogata sarebbero bandiere che le difficoltà del momento non consentono di brandire, il rinvio sulla nomina dei nuovi vertici di viale Mazzini certifica invece il nervosismo di Palazzo Chigi e tra gli alleati di maggioranza provocato dall’onda lunga del risultato europeo e del voto su Ursula von der Leyen. Mentre il Parlamento rimane inadempiente da 9 mesi sulla nomina di un giudice costituzionale, in attesa che a dicembre ne scadano altri tre per concertare un’elezione a pacchetto. Rinviato a domani il vertice di maggioranza sul nuovo assetto di viale Mazzini, ieri il Parlamento ha fissato per il 12la votazione dei 4 membri dei cda di sua spettanza.