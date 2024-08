Putin a Khamenei | evitare vittime civili

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 6 agosto 2024) 14.50 Il presidente russoha chiesto all'ayatollahdi rispondere in modo moderato all'uccisione del leader di Hamas, Haniyeh, sconsigliando di attaccare iisraeliani. Lo riferisce la Reuters citando fonti iraniane, secondo cui Teheran ha fatto pressione su Mosca per la consegna di jet da combattimento di fabbricazione russa. Secondo al Arabiya, il successore di Haniyeh alla guida dell'ala politica di Hamas sarà Muhammad Ismail Darwish,fino a quando non si terranno nuove elezioni Darwish vive in Qatar. Hamas smentisce.