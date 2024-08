Parigi 2024 tuffi | Marsaglia in semifinale nel trampolino 3 metri maschile out Tocci

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Sembrava tutto apparecchiato per l’en plein azzurro nelle qualificazioni deldidelle Olimpiadi di, invece così non è stato. Lorenzoè infatti riuscito a qualificarsi per le semifinali senza patemi, mentre Giovanniha commesso un suicidio sportivo ed è uscito di scena. Gara molto solida da parte del 27enne di Roma, che non si è mai avvicinato alla zona podio ma ha sempre ottenuto punteggi tra il 61 e il 74 con i suoi sei. Mai in dubbio dunque l’accesso ine settima posizione finale, con il punteggio totale di 405.