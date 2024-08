Parigi 2024 Arese col record italiano nei 1500 Ingebrigtsen fuori dal podio vince Hocker

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Sorprese e certezze. Neimetri maschili alle Olimpiadi diPietrochiude all’ottavo posto e mette la firma sul nuovo(3:30.74) al termine di una gara che incorona un nuovo campione olimpico: è lo statunitense Colere in 3:27.65 e a raccogliere l’eredità (e ilolimpico) del norvegese Jakobche crolla nel finale e chiude ai piedi del. Solo quarto posto per il 23enne di Sandnes, che viene superato anche dal suo grande rivale, il britannico Josh Kerr, secondo in 3:27.79 (nazionale) e dallo statunitense Yared Nuguse, terzo in 3:27.80 (primato personale). Dietro adsono in tanti a sorridere. Lo statunitense Hobbs Kessler sigla il personale in 3:29.45, l’olandese Niels Laros ritocca il primato del suo paese con 3:29.