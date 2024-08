M O Ue | Su orlo guerra incalcolabile

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 6 agosto 2024) 11.36 "Le tensioni continuano ad aumentare in Medio Oriente, portando la regione sull'di unale cui dimensioni sono un'incognita". Così l'Alto rappresentante Ue per la politica estera,Borrell. "Dobbiamo tutti impedire un'altra catastrofe",scrive in un post su X. Secondo Borrell, "la via da seguire è in gran parte consensuale: cessate il fuoco a Gaza, adesso. Tutti coloro che ostacolano la riduzione della tensione saranno ritenuti responsabili", afferma.