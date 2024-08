L’Università degli Studi del Sannio ricerca istruttori fitness per il PalaUnisannio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 6 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodelapre le candidature per la selezione diper il PALAUNI, situato in via Dei Mulini, per il periodo settembre – dicembre 2024. Le posizioni aperte prevedono la stipula di contratti di collaborazione trimestrale, rinnovabili, condelo con il CUS Benevento. Questa opportunità è rivolta a professionisti qualificati che desiderano contribuire alla promozione dell’attività fisica e del benessere all’interno della nostra comunità accademica. Requisiti per la candidatura: – Possesso della laurea in Scienze Motorie o del diploma ISEF (vecchio ordinamento). Requisiti preferenziali: – Abilitazione all’uso del defibrillatore e brevetto di primo soccorso. – Possesso di laurea magistrale in Economia e Management dello Sport. – Master in materia di Sport.