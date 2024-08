La Goccia | 25 milioni per la bonifica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) Altri 2,5di euro per ladell’area di Bovisa-Lae, in particolare, per la porzione su cui sorgerà il Campus delle Arti, destinato alle Civiche Scuole di Milano. Il Comune ha approvato il progetto. L’intervento è stato progettato e verrà realizzato dal Politecnico di Milano, che lì accanto sta sviluppando il futuro campus disegnato da Renzo Piano. Accanto all’area delle Civiche saranno preservate circa 40 piante che potranno contribuire, insieme alla piantumazione di nuove specie idonee, alla riduzione dell’inquinamento ritrovato nei suoli.