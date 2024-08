Kasia Smutniak dice addio al cinema | Non voglio più recitare la realtà è molto meglio

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 6 agosto 2024)ha deciso di abbandonare per sempre il mondo della recitazione e del. In una recente intervista a La Stampa, l'attrice ha spiegato: Sono entrata in un'altra fase della vita e ho sentito l'esigenza di smettere. Ci avevo provato anche prima, ma ogni volta mi bloccavo e risalivo sulla giostra, come un criceto. Nonpiù fare l'attrice. Penso sia la decisione più punk che ho preso finora, anche perché l'ho maturata in un momento bellissimo della mia carriera.