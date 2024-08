In Veneto è tutti contro tutti Scontro Tosi-Zaia sull’Irap ma la posta in palio è la Regione

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 6 agosto 2024) Se i tre partiti di maggioranza litigano a Roma, allavolano proprio gli stracci. A essere ai ferri cortissimi sono Forza Italia e la giunta di Luca. Una convivenza divenuta ormai difficile, a causa della guerra intestina che gli “alleati” si stanno facendo in vista delle elezioni del 2025. Lotta senza quartiere tra “alleati” per laEscluso il terzo mandato di, Fratelli d’Italia vuole prendersi il, che l’attuale presidente non ha alcuna voglia di mollare, tanto che Matteo Salvini mira a spedirlo a fare il sindaco di Venezia (dove le dimissioni di Luigi Brugnaro appaiono ineluttabili, data l’inchiesta per concorso in corruzione), per poter sgombrare il campo da un avversario interno potentissimo.