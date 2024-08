Il saluto di Don Sergio | Porterò tutti con me

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Una lettera aperta per salutare la comunità di Poggio a Caiano. DonCristo, parroco di Santa Maria del Rosario, come è noto, a ottobre lascerà la parrocchia dove ha trascorso tre anni ed ha scritto ai fedeli. "Cara comunità di Poggio a breve ti lascerò, grazie per quello che sei stata per me. Ho imparato a donarmi in maniera incondizionata. Hai imparato a conoscermi e ad apprezzarmi. Qualche volta ho pianto quando non mi sono sentito capito o quando ho corso e non sei riuscita a seguirmi. Ma l’ho fatto solo per il mio grande zelo per il Signore. Sono felice di aver donato la Grazia Sacramentale a tanti bambini e ragazzi". Poi donricorda due momenti tristi: "Ho pianto – prosegue - di fronte alla morte di due ragazzi, uno di 8 anni e l’ altro di 18 anni.