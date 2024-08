Il non è giusto di Angela e la doppia X di Svetlana non sono capricci | indicano il nervo scoperto

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 6 agosto 2024) «Non è».Carini lo ha ripetuto più volte nel labiale sul ring e nelle sue interviste: senza indugiare su questioni politiche o sulla guerra ideologica aperta dal match della discordia contro Imane Khelif, l’algerina con cromosomi XY, quelli degli uomini, affetta (pare) da un iperandrogenismo che le modifica in maniera significativa i livelli di testosterone. La pugile italiana si è ritrovata al centro di un vortice di polemiche e dichiarazioni, non tutte necessarie, passando da paladina dei diritti delle donne sul ring a piagnona con la candidatura a destra già in tasca, dopo il suo plateale ritiro dall’incontro contro Imane.