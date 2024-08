Grigliata di pesce | il segreto per farla perfetta!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 6 agosto 2024) Ladiè un grande classico degli incontri estivi: saporita, appagante, rustica e raffinata al contempo, piace davvero a tutti. Per una resa da manuale, esiste un truccodavvero fondamentale. Una volta scelto un pescato fresco e di qualità, sempre avvalendoci dei consigli del nostro pescivendolo di fiducia, dovremo farlo marinare in un’emulsione aromatica che ammorbidisce ed impreziosisce le carni. Solo così, sarà tenera a sufficienza per non risultare stopposa e secca una volta cotta. Prima di cuocerlo, ricordiamoci di scaldare la piastra fino a renderla rovente, lo sbalzo termico favorirà la formazione di una crosticina superficiale dorata e sigillerà gli umori senza disperderli. Vediamo insieme ogni passaggio per assicurarci un piatto da mille e una notte.