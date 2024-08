Film in uscita ad agosto su Sky e NOW

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Il grande cinema non si spegne nemmeno ade Sky è pronta a intrattenere i suoi abbonati con diverse novità e attese prime visioni. A seguire potete trovare una guida con i titoli in arrivo nelle prossime settimane accanto alla rispettiva data d’. Priscilla Con la regia di Sofia Coppola, dal 26, arriverà ‘Priscilla’. La pellicola è un dramma biografico americano del 2023 incentrato sulle memorie del 1985 ‘Elvis and Me’ di Priscilla Presley (che è produttrice esecutiva del) e Sandra Harmon. Racconta la vita di Priscilla (interpretata da Cailee Spaeny) e la sua relazione romantica con Elvis Presley (Jacob Elordi), non sempre facile e costellata da alti e bassi. “Priscilla” è stato proiettato in anteprima all'80ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia il 4 settembre del 2023.