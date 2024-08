Disagi a San Luca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Avendo compiuto 85 anni ho il privilegio d’essere nato e di vivere ancora con una mia grande famiglia, sul colle della Guardia a Bologna, ma in questo momento sono una giovane voce fuori dal coro per quello che riguarda la viabilità e la sicurezza di via di San. E’ ormai dal 2021 che sono iniziati i lavori di restauro di questo nostro portico entrato a far parte dell’ Unesco e chiaramente non si sa quando saranno ultimati. La strada, per forza di cose, è sottosopra, la viabilità è compromessa, e spesso appaiono cartelli, senza alcuna firma attestante una qualche responsabilità, che indicano chiusure al traffico per ore e per giorni con preavvisi di poche ore. Aggiungo inoltre che dal 2021 i furti lungo la via sono notevolmente aumentati.