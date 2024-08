Debutta il Versilia Express il treno che collega Milano alla Versilia | fermate date e orari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 – Da oggi in poi per chi vive in Lombardia sarà molto più semplice (e veloce) raggiungere la: questa mattina infatti si è tenuta la prima corsa per l’Espresso, il nuovomento trae Livorno di FS Treni turistici italiani, ideato perre la città con le Cinque Terre, Pisa e le splendide spiagge della. Con l'Espressola vacanza è più sostenibile e inizia già a bordo, grazie a servizi pensati per trasformare il viaggio da semplice spostamento a vera e propria esperienza. Dcarrozza ristorante, con menù che seguono la stagionalità e la tipicità della cucina made in Italy, al bar presente a bordo.