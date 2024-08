Crollo della Borsa di Tokyo | un lunedì nero per i mercati globali

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 6 agosto 2024) La giornata del 5 agosto 2024 sarà ricordata come un “” per ifinanziari: ladiha subito la peggiore flessionesua storia. L’indice Nikkei ha chiuso in calo del 12,4%. Questosenza precedenti ha avuto un effetto domino, trascinando verso il basso le principali borse europee e americane., le cause delIldiè stato innescato da una combinazione di fattori interni ed esterni. Tra le cause principali si annoverano i timori di una recessione negli Stati Uniti. Si tratta di paure ad alimentare le quali sono i dati economici deludenti e le previsioni pessimistiche sul futuro dell’economia americana. A ciò si aggiungono le vendite massicce di azioni nel settore tecnologico. Un comparto che ha subito un forte calo a causacrescente incertezza sui profitti futuri.