Celebrazioni mariane a Canoscio In arrivo pellegrini da tutta Italia

(Di martedì 6 agosto 2024) CITTÀ DI CASTELLO – Un luogo mariano caro aidi tutto il Centroe non solo. Il mese di agosto porta con sé in Altotevere lenella splendida basilica diposta sulle colline sopra Città di Castello e da sempre meta di fedeli. Per questo la Diocesi predispone ogni anno un programma di accompagnamento in vista della solennità che si celebra per Ferragosto. "Saranno giorni speciali dedicati al culto della Vergine. La basilica santuario della Madonna del Transito a– si legge in un documento della diocesi – conserva una venerata immagine che la tradizione popolare vuole dipinta da un anonimo autore come promessa votiva al tempo di una terribile pestilenza. Di questa pittura, oggi resta soltanto l’immagine della Madonna dormiente.